TOP NEWS ore 17 - Cuadrado riscattato dalla Juve, Cairo conferma Miha

Cosa sta succedendo nel mondo del calcio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Cairo ha confermato Sinisa Mihajlovic, tecnico del Torino, per un progetto biennale. Non è l'Europa, dunque, l'obiettivo dichiarato per questa stagione, bensì per la prossima.

La Juventus riscatterà Cuadrado dal Chelsea. Per il colombiano, nelle prossime settimane, arriverà un'offerta e, con ogni probabilità, verrà accettata dai Blues perché non è più nei piani di Antonio Conte.

L'agente di Edin Dzeko, Silvano Martina, ha smentito l'interesse del Real Madrid per il proprio assistito. O meglio, ha detto che il bosniaco è già in un grande club e non ha intenzione di cambiare aria.

Il Napoli dovrà blindare Piotr Zielinski, vera e propria rivelazione della squadra azzurra. De Laurentiis è già al lavoro e presto proporrà un rinnovo al centrocampista polacco.

Philipp Lahm lascerà il calcio giocato al termine della stagione. Il capitano del Bayern Monaco ha appena raggiunto le 500 presenze.

E per finire - Percassi ha svelato come Berlusconi abbia chiesto prima di tutti sia Gagliardini che Caldara, il CdA del Milan è convocato per domani e per l'1 e il 3 marzo per la vendita. I tifosi dell'Inter preparano la panolada pre Empoli, mentre Hernanes saluta: parte per la Cina e l'Hebei Fortune.