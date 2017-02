TOP NEWS ore 17 - Elkann punge l'Inter. Kean fra Nizza e Ajax

© foto di Marco Spadavecchia

John Elkann, amministratore delegato di Exor, è tornato su Juventus-Inter, pungendo la formazione nerazzurra per le troppe polemiche arbitrali. "È importante anche essere in grado di capire bene quello che succede in campo ma riconoscere pure se c'è un elemento di sportività. Marotta ha parlato della capacità dell'Inter a non saper perdere, nonostante dovrebbero averci fatto l'abitudine, e questo è abbastanza stupefacente". Risposta di Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter. "In questo caso ci vogliono la saggezza e il silenzio intelligente di Zhang. Perisic e Icardi squalificati? Lasciamo perdere...".

La Juventus potrebbe perdere Moise Kean, classe 2000 che ha già esordito in Prima squadra. Su di lui ci sono Nizza e Ajax.

Sono 400 i milioni che l'Inter di Suning vuole mettere sul piatto per convincere Antonio Conte a sposare il progetto nerazzurro.

Siviglia e Atletico Madrid si sono informate per il bomber del Palermo, Ilja Nestorovski. Il macedone ieri ha detto di voler rimanere a lungo, ma tutto potrebbe cambiare in caso di retrocessione rosanero.

Il CdA del Milan ha reso operative le due assemblee previste per l'1 e il 3 di marzo al fine di concludere il closing con i cinesi per il passaggio delle quote da Fininvest a Sino Europe.

E per finire - Il Real Madrid vuole Belotti, mentre Giaccherini dovrebbe prendere il posto di Callejon nel prossimo turno del Napoli. Thohir lascerà l'Inter con un guadagno di 29 milioni di euro, Torreira è più vicino al rinnovo con la Sampdoria. De Laurentiis crede alla vittoria contro il Real Madrid e dice di giocarsela ad armi pari, Juve e Milan sono su Brandt del Bayer Leverkusen.