TOP NEWS ore 20 - Real vuole Superlega. Due giornate a Perisic-Icardi

Cosa succede nel mondo del calcio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Due giornate di squalifica a Mauro Icardi e Ivan Perisic. Questa la decisione del Giudice Sportivo dopo la sfida fra Inter e Juventus, con il croato espulso dal campo, mentre l'argentino ha scagliato la palla verso Rizzoli. Il club nerazzurro ha deciso di fare ricorso.

Altra news arbitrale, proprio su Rizzoli: il fischietto ha rinunciato alla corsa per il Mondiale in Russia, dopo essere stato preselezionato per la competizione del 2018. Rizzoli ha arbitrato la finale 2014 fra Germania e Argentina: ora sarà Rocchi, con ogni probabilità, il suo sostituto.

Il Real Madrid, dopo il rinvio della gara con il Celta Vigo, vuole forzare, con la UEFA, l'istituzione di una Superlega con i 20 migliori club d'Europa. Le italiane sarebbero Juventus, Milan, Inter e Napoli.

Alejandro Gomez, ala dell'Atalanta, ha parlato a una radio argentina spiegando di sognare un club importante, con Milan e Roma che erano molto interessate ai suoi servigi. "Non è una questione di soldi", l'ammissione dell'argentino. Che poi ha parlato anche di Kessie. "Credo sia già stato venduto alla Roma, ma che sia rimasto qui fino alla fine dell'anno".

Hernanes è vicinissimo all'Hebei Fortune: il club cinese acquisterà il brasiliano dalla Juventus per dieci milioni, otto fissi più due di bonus.

Per finire - Vincenzo Montella, Adriano Galliani e Rocco Maiorino si sono incontrati dopo la sfida con la Sampdoria, confermato il tecnico mentre Bacca si scusa a Milan Channel. Spalletti non si sbilancia sul rinnovo - per un'eventuale sostituzione c'è Gasperini - mentre la Raggi risponde a Totti sullo stadio. Il Tianjin punta ancora Kalinic ma anche Felipe Anderson.