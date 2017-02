TOP News ore 21 - Hernanes-Hebei, ufficiale. Doppio attacco alla Juve

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le notizie più rilevanti, di calciomercato e non solo, delle ultime ore.

Anderson Hernanes è ufficialmente un nuovo tesserato dell'Hebei Fortune, club cinese. La Juventus ha ufficializzato le cessione del centrocampista brasiliano rendendo noti anche i dettagli della trattativa: ai bianconeri andranno otto milioni di euro più due di bonus. "Vestire questa maglia per un anno e mezzo è stato un grande piacere, è stato motivo di orgoglio. Vorrei ringraziare tutti per questa opportunità", ha dichiarato l'ormai ex calciatore della squadra campione d'Italia che guadagnerà circa dieci milioni di euro netti l'anno per le prossime due stagioni.

La Juventus, però, nelle ultime ore ha incassato anche gli attacchi delle rivali. Da un lato l'Inter, che con un comunicato ha risposto alle dichiarazioni rilasciate questa mattina da John Elkann. Dall'altro Nainggolan, centrocampista della Roma che in un colloquio con i tifosi s'è così espresso sulla squadra bianconera: "Hanno sempre vinto con un rigore, un fuorigioco... Io sono venuto alla Roma per vincere contro la Juventus. La odio".

L'Arsenal non è interessata al ritorno di Joe Hart. Arsene Wenger, manager dei gunners, s'è così espresso sul portiere inglese attualmente in forza al Torino: "All'Arsenal ho già tre portieri di livello mondiale".

C'è aria di grande delusione in casa Bologna dopo la sconfitta incassata al Dall'Ara contro il Milan nonostante la doppia superiorità numerica. Nel pomeriggio ha diramato un comunicato il patron Joe Saputo, dichiarandosi deluso e arrabbiato.

Per finire - "Mercato in uscita? Non siamo un supermercato". Così Franco Soldati, presidente dell'Udinese, s'è espresso quest'oggi sulla possibile cessione dei big in estate. Intanto, però, il procuratore del laterale Widmer negli ultimi giorni è stato contattato dal Barcellona e non è escluso che nelle prossime settimane questo sondaggio possa trasformarsi in qualcosa di più.

Il Chievo Verona per il dopo Nember sta valutando anche il nome di Grammatica, ds della Reggiana. In Serie B, il Latina ha reso noto che Benedetto Mancini è il nuovo presidente e sogna in grande per rinforzare l'attacco: nel mirino c'è l'ex Arsenal Eduardo, attualmente svincolato.