Torino, è rottura tra Mihajlovic e Cairo? Tecnico lasciato solo davanti ai tifosi

Il futuro di Sinisa Mihajlovic potrebbe non essere più al Torino. Questo quanto sottolineato da TuttoSport, che nell'edizione odierna parla di un rapporto non più idilliaco tra il tecnico ex Milan e il presidente Urbano Cairo.

TS spiega: "Sconfessato sul mercato dal patron e invitato alla prudenza, l'allenatore potrebbe non sposarsi più con i progetti societari. Sembra meno forte la sintonia tra i due, Miha è stato abbandonato e lasciato solo davanti ai tifosi".