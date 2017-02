Torino, Ajeti: "Non ho giocato molto ma accetto le decisioni del mister"

Fonte: TorinoGranata.it

© foto di Federico Gaetano

Prima volta in conferenza stampa per il difensore albanese Arlind Ajeti, che domani dovrebbe esordire in campionato con la maglia granata: "Non ho giocato molto è vero, ma sono decisioni del mister, io devo solo dare il 100% in allenamento e accettare poi le sue decisioni. Ho provato a seguire sempre le indicazioni del tecnico, ho dato tutto me stesso, ma devo fare ancora di più. Non mi lamento comunque accetto ogni sua decisione. Ogni giocatore vuole giocare sempre, ma io ho avuto anche un infortunio in ritiro che mi ha penalizzato".