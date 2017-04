Torino, Baselli: "Non si gioca solo con la qualità: il mister me l'ha fatto capire"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Daniele Baselli, centrocampista del Torino, parla così della propria stagione e del suo rapporto con Mihajlovic, in conferenza stampa: "Il mister mi ha fatto capire che non potevo giocare solo perché avevo qualità e sto lavorando per questo, così aiuto me stesso e anche la squadra e devo ringraziare il mister per questo".