Torino, Belotti: "Devo ripagare la fiducia dei tifosi sul campo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Andrea Belotti, attaccante del Torino, in occasione della sua presenza allo Store del Toro dove si sono radunati circa 2500 tifosi solo per avere un suo autografo, ha parlato a Torino Channel: "Per me è una grande emozione, vuol dire che sono entrato nel cuore dei tifosi, che davvero mi stanno apprezzando così tanto. Il mio compito è quello di ripagare tutto questo affetto cercando di dare i lmeglio di me in campo. Per me è un grande onore".