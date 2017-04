Torino, Belotti e lo status quo che funziona

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sono essenzialmente tre le cose da ricordare, da porre avanti a tutto, quando si parla di Andrea Belotti. La prima, data dai numeri, sono i gol (tanti) messi a segno in campionato: 25 reti che ne hanno certificato la forza, lo spessore e la crescita. Oltre a proiettarlo momentaneamente in testa alla classifica dei cannonieri. Seconda cosa, un'altra certezza: la clausola sul contratto. 100 milioni per chi, dall'estero, fosse interessato alla punta del Torino. La terza non è messa per iscritto, ma è altrettanto concreta: il "Gallo" Belotti piace, eccome, in Italia così come nei principali campionati europei. Messi insieme questi fattori, viene fuori il quadro completo, o almeno una larga parte.

Un giocatore forte, giovane, di prospettiva ma allo stesso tempo già certezza (dal punto di vista realizzativo), con un prezzo d'acquisto già fissato. Il che non vuol dire necessariamente rischiare di perderlo, anzi. Cento milioni sono molti, per alcune squadre moltissimi. Ma sono anche soldi che ti permettono – eventualmente – di rifondare una squadra. Insomma, una strategia che fino ad ora premia Urbano Cairo (e il Torino).

"Piace a molti, in tanti vengono a vederlo, ma non ci sono trattative in essere con nessuno. C'è una clausola che non è limitata nel tempo, se qualcuno dall'estero porterà 100 milioni e il giocatore sarà d'accordo noi dovremmo cederlo, altrimenti resta con noi", ha detto lo stesso presidente granata. Uno status quo che – almeno per il momento – sembra funzionare bene come muro nei confronti di quei 60 milioni che il Chelsea sembra essere pronto a mettere sul piatto per la prossima stagione.