Torino, Benassi: "È un pareggio amaro, è un periodo che va così"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Al termine della sfida contro l'Empoli il centrocampista del Torino Marco Benassi ha così commentato: "E' un pareggio amaro: c'è grande rammarico per il rigore sbagliato. A volte però capita di fallirli. È arrivato un altro pari, ma è un periodo che va così. Da domenica vogliamo cambiare marcia - riporta il sito ufficiale del club -. Credo ci siano stati miglioramenti sui principi in fase offensiva e difensiva. Su quest'ultima soprattutto recentemente abbiamo avuto problemi mentali, oggi invece abbiamo subìto pochissimo, anzi ci siamo fatti gol da soli. Capita anche questo alle volte. Ora serve continuità. Iago Falque? Non era arrabbiato ma dispiaciuto per l'errore dal dischetto. Ora dobbiamo rimanere sereni, abbiamo dato tutto. In altre partite sono sicuro che arriveranno risultati positivi".