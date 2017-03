Torino, c'è anche il Bayern Monaco su Kovacevic

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al Torino piace molto Franko Kovacevic, classe 1999, attaccante del Rijeka. Per il croato c'è un interesse abbastanza marcato, nonostante non sia ancora arrivata una proposta concreta. Però anche altre società si stanno mettendo in contatto per capire la fattibilità dell'operazione: nei giorni passati il Bayern Monaco lo ha fatto seguire da vicino. Al di là di un eventuale approdo o meno in Bundesliga, Kovacevic avrà bisogno di un periodo di apprendistato vista la giovane età prima di essere introdotto in prima squadra. Sul calciatore c'è anche il Genoa.