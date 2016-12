Torino, Cairo: “Hart, ingaggio inaccessibile. Skorupski? Vedremo a giugno"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervista di fine anno quella concessa da Urbano Cairo a La Stampa. Tanti gli argomenti affrontati dal presidente del Torino, che in merito ai vari aspetti legati al mercato ha detto: “Sarà impossibile trattenere Hart? Lui sta benissimo a Torino, ce lo stiamo coccolando ma non è nostro. E poi il suo ingaggio non è minimamente accessibile per me e dovrei anche adeguare gli altri”.

Per questo arriverà Skorupski? “Fino a giugno andiamo così. Poi vedremo”.