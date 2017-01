Torino, Castro resta il primo obiettivo: il Chievo lo valuta 8 milioni

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Torino continua la ricerca di un centrocampista per aggiornare la rosa di Sinisa Mihajlovic e il primo nome in lista resta quello del clivense Lucas Castro. Maran se ne priverebbe mal volentieri e la valutazione è molto alta, circa 8 milioni di euro. Per questo rimane viva anche la pista che porta a Oscar Hiljemark, che piace anche allo Spartak Mosca e che comunque andrebbe trattato con Zamparini, non certo un proprietario semplice con cui parlare. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.