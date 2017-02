Torino, confronto con i tifosi. Mihajlovic: "Chi molla va fuori"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Si respira un'aria tesa intorno al Torino. I granata sono chiamati a battere il Pescara per conquistare la prima vittoria del 2017. Nella giornata di ieri, prima dell'allenamento di rifinitura, una delegazione di tifosi ha esposto uno striscione: "Noi continueremo a lottare… voi cosa volete fare?". Tifosi che poi hanno chiesto spiegazioni direttamente allo staff tecnico ed alla truppa granata. La risposta è arrivata direttamente da Sinisa Mihaljovic: "Io rispondo che qua nessuno molla e nessuno mollerà, lo dico io per primo e vale anche per i giocatori. E garantisco che se mi accorgo che qualcuno molla non farà più parte della squadra".