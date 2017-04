Torino, cresce l'interesse per Falcinelli: il Sassuolo lo valuta 10 milioni

© foto di Federico Gaetano

Cresce l'interesse del Torino per l'attaccante del Crotone Diego Falcinelli, autore di dieci gol in questa stagione non facile per gli Squali calabresi. Gianluca Petrachi, già interessatosi al giocatore in estate, potrebbe tornare a breve alla carica con il Sassuolo, proprietario del suo cartellino, che lo valuta circa 10 milioni di euro secondo quanto riferisce quest'oggi Tuttosport.