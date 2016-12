Torino, dall'Inghilterra: anche il Chelsea di Conte segue Hart

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Attualmente è in prestito al Torino, ma il futuro di Joe Hart (29) potrebbe essere nuovamente in Premier League a partire dalla prossima stagione. Il portiere di proprietà del Manchester City interessa al Liverpool, ma non solo. Il Daily Mail scrive infatti che anche il Chelsea di Antonio Conte segue la vicenda legata all'estremo difensore, che potrebbe essere l'alternativa ideale a Thibaut Courtois (24) qualora il belga dovesse salutare i blues per approdare al Real Madrid.