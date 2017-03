Torino, Gustafson: "Ho bisogno di tempo, posso fare molto di più"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da Torino Channel, lo svedese Samuel Gustafson ha parlato della sua prima apparizione da titolare nel campionato italiano: "Era la mia prima partita da titolare e quindi era un momento speciale e bello per me. Sono contento ma penso di poter fare di più. La partita era difficile nel primo tempo perché loro stavano molto bassi, ma alla fine abbiamo vinto e quindi va bene. La maggiore difficoltà che ho avuto qui in Italia? Non è una cosa sola, è tutto che è diverso rispetto alla Svezia. Ho bisogno di tempo per capire tutto, ma adesso sono sulla strada giusta. Gli amici in granata? Chi parla inglese come Ajeti, Hart, ma anche Lukic con cui abbiamo iniziato questa avventura".