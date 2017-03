Torino, Hart consiglia Belotti: "Giocatore fantastico, ma non pensi al futuro"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Joe Hart, portiere del Torino, ha risposto alle domande dei media a margine di un evento organizzato al Robe di Kappa store di via Lagrange a Torino: "Sono davvero felice per la fantastica accoglienza. Sono molto grato ai tifosi per quello che mi stanno dando. Il calcio italiano? Non c’è nulla che non mi piaccia: tifosi, allenatore e campionato. La nostra stagione è iniziata molto bene poi nelle ultime partite abbiamo perso qualche punto: rimangono ancora partite per fare dei punti. Qualsiasi sia la posizione finale, ce la saremo meritata. L’Inter? È una grande squadra ma dovrà temerci. Per loro non sarà una partita semplice i in casa siamo molto forti, abbiamo fatto bene finora".

Successivamente, Hart s'è soffermato su Belotti: "E' un giocatore fantastico, di livello internazionale. In questo momento Andrea deve concentrarsi sul miglioramento individuale. Non so dove andrà in futuro, adesso deve concentrarsi sul suo presente in granata e non pensare a quel che succederà domani".