Torino, Hart: "Futuro? Amo la Premier, ma andrò dove credono in me"

© foto di Federico Gaetano

Joe Hart, portiere del Manchester City in prestito al Torino, ha parlato alla BBC della sua situazione con i Citizens, confessando la fine virtuale del suo rapporto col club inglese: "Guardiola non mi vede come numero uno? Per me non è certamente una sorpresa. Mi sarebbe piaciuto restare, combattere per il posto e mostrare le mie qualità, ma non ne ho avuto il tempo. Un portiere non può uscire dalla panchina per 10 minuti e dimostrare qualcosa come fanno gli altri giocatori di campo. So che non è una questione personale, Guardiola non è quel tipo di persona. Ha semplicemente fatto ciò che riteneva più giusto fare, non voleva rovinare la mia carriera ma semplicemente fare il meglio come manager. Per questo ho dovuto guardare altrove e quindi eccomi qua. Un ritorno in Premier a giugno? Sono aperto a tutto, amo la Premier e le partite di quel campionato. Conosco benissimo il calcio inglese, ma non vorrei dire che è in cima ai miei desideri. In cima ai miei desideri c'è quello di giocare per un club che crede veramente nelle mie qualità".