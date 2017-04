Torino, Hart via al termine della stagione. Il suo futuro è in Premier

© foto di Federico Gaetano

Il futuro di Joe Hart è scritto. Il portiere della Nazionale inglese è in prestito secco al Torino ed è destinato a tornare al City, club proprietario del suo cartellino. Difficilmente però giocherà nei Citizens il prossimo anno, visto che Guardiola non lo considera la prima scelta. Hart però potrebbe restare in Premier League: sulle sue tracce di sono Chelsea e Manchester United. Il portierone inglese è valutato circa 15 milioni di euro ed ha uno stipendio netto di 4 milioni all'anno.