Torino, Iago Falque: "Bello il calore dei tifosi. A Genova grande esperienza"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'esterno del Torino Iago Falque ha parlato a Sky Sport ripercorrendo tutta la sua storia italiana: "Da piccolo ho scelto il Barcellona perché era il mio sogno. L'arrivo in Italia è stata una scelta di vita. Sono arrivato qua senza conoscere la lingua, vivevo a Vinovo e non avevo la patente. Per me è stata un'esperienza di vita prima ancora che sportiva. Ho imparato tanto, sono cresciuto mentalmente e fisicamente. Al Genoa è stata l'esperienza migliore, è stato un anno bellissimo e intenso. Le persone si sono comportate tutte bene con me, soprattutto Preziosi e Milanetto che hanno puntato un'altra volta su di me. Grazie a loro ho fatto quello che ho fatto fino ad oggi a Genova, a Roma e ora a Torino. Roma? Dal punto di vista personale è stata un'esperienza molto intensa. Bene i primi mesi, difficili i seguenti, ma anche lì sono cresciuto molto. La Roma? Hanno tutto per vincere lo Scudetto, ma se la Juve non perde quasi mai è difficile. Io qua mi trovo benissimo, fin dal primo giorno ho sentito il calore dei tifosi, una cosa che non avevo mai provato. Io cerco di dare sempre tutto in campo. Mihajlovic? Ci dice sempre di giocare con coraggio. Il derby? Volevamo vincere, sarebbe stato bello chiudere in quel modo l'anno. Il difensore più forte? Dico Alex Sandro, è stata durissima contro di lui".