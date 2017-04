Torino, Iago Falque: "Qua sto bene, ma in futuro potrei tornare in Spagna"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nella giornata di oggi l'attaccante del Torino Iago Falque ha parlato anche ai microfoni di Marca: "La mia esperienza in Italia? Non mi posso lamentare. La stagione del Toro sta andando abbastanza bene. Perché si parla tanto di Deulofeu, Suso e Callejon e poco di me? Probabilmente se giocassi nel Milan o nel Napoli sarebbe diverso. Purtroppo a Roma mi sono infortunato e ho perso la mia occasione. Tornare in Spagna? Onestamente sto bene al Torino. Dopo tanti trasferimenti, al Torino ho trovato stabilità. Detto questo, in futuro mi piacerebbe tornare in Spagna. Juve-Barça? Dipenderà dai blaugrana, se stanno bene non hanno rivali. Chi ha Messi in squadra è sempre favorito. La Juve ha tanti argomenti, ma se la MSN e Iniesta stanno bene non c'è storia. Dybala? E' fortissimo, ma non paragonatelo a Messi".