Torino, Iago Falque: "Speriamo che il Monaco faccia stancare la Juve"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L’attaccante del Torino Iago Falque ha parlato ai microfoni di Cadena Ser in vista del derby del 6 maggio con la Juventus: "La Juve è molto competitiva, per il Monaco sarà difficile. Pjanic è migliorato tantissimo anche difensivamente, a Torino ha fatto il definitivo salto di qualità in una squadra che vince sempre, non era scontato. E’ tra i migliori centrocampisti al mondo secondo la mia opinione. Bonucci? L’ho visto contro il Barcellona, è un giocatore top. Fa la differenza anche in zona offensiva, ha personalità. Torino? Noi intendiamo restare concentrati fino all’ultima partita, speriamo che la Juve si stanchi col Monaco e arrivi in affanno al derby. Da tempo i bianconeri non perdono allo Stadium, noi proveremo a vincere".