Torino, il Manchester City non vuole rinnovare il prestito di Hart

Il Manchester City non pare intenzionato a concedere un altro anno di prestito di Joe Hart al Torino. Dopo la richiesta formale del club granata infatti, i Citizens hanno valutato che, considerando il contratto del giocatore in scadenza nel 2019, in estate sia meglio cederlo a titolo definitivo piuttosto che cederlo ancora 'a zero'. In questo senso, sia Everton che Leicester sono molto interessati al suo acquisto, con il Torino che difficilmente potrebbe permettersi l'acquisto dell'estremo difensore della Nazionale inglese. A riportarlo è Sky Sports.