Torino, incredibile dall'Inghilterra: United pronto a pagare la clausola di Belotti

Secondo quanto riportato dal Sun il Manchester United sarebbe disposto a pagare 100 milioni di euro, cifra corrispondente alla clausola rescissoria di Andrea Belotti, per strappare il centravanti del Torino alla concorrenza. Per arrivare a offrire una simile cifra i Red Devils dovranno però sfoltire il reparto attaccanti e Anthony Martial è l'indiziato principale ad andar via per permettere al club di far cassa e liberare un posto davanti. E occhio a Wayne Rooney, sul quale suonano le sirene cinesi.