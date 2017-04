Torino, Iturbe: "Qui per giocare di più rispetto a Roma"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Juan Iturbe ha raccontato ai microfoni di Torino Channel il suo momento in granata e presentato la sfida di Cagliari: "Sono arrivato a Torino per giocare di più rispetto a quanto facessi alla Roma e lo sto facendo. Sto riprendendo fiducia nei miei mezzi e sono fiducioso sul fatto che presto arriverò alla migliore condizione. Contro l'Udinese mi fatto trovare pronto nonostante il lungo viaggio che avevo appena fatto dal Sudamerica, sono contento. Dispiace non aver vinto, ma lo avremmo meritato. Domenica a Cagliari scenderemo in campo per trovare la vittoria: dobbiamo essere più cinici e approfittare delle opportunità che capiteranno durante il match. Mi sono ambientato nel gruppo granata? Si certo, qui c'è un’anima sudamericana importante, mi sono trovato bene sin da subito. Anche mister Mihajlovic e lo staff tecnico si sono sempre prodigati per mettermi nelle migliori condizioni. Moretti? E' un esempio per noi più giovani, gli auguro tutto il meglio”.