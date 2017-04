Torino, la rabbia di Mihajlovic: "Colpa nostra, c'è tanto rammarico"

Fonte: TorinoFc.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

“Se non abbiamo vinto, è solo colpa nostra”. Sinisa Mihajlovic non ama perifrasi, è sempre schietto e diretto. Ecco la sua analisi, dopo il pareggio casalingo contro il Crotone: “C’è in tutti noi molto rammarico per l’epilogo di questa partita. Se fosse finita 3-0 per noi, alla luce di tutte le azioni da gol che abbiamo creato, forse parleremmo persino di un risultato stretto. E invece siamo qui a commentare questo 1-1 frutto esclusivamente dei nostri errori. Abbiamo sbagliato l’impossibile in attacco e preso l’ennesimo gol che si poteva evitare: sono altri due punti persi, siamo tutti estremamente dispiaciuti. Quando produci così tante occasioni non puoi segnare un solo gol: queste sono lezioni che ci devono servire per il futuro, sotto porta occorre essere più cattivi e meno egoisti”.