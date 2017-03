© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo Tuttosport il futuro di Adem Ljajic a Torino non è così scontato. Il serbo ha vissuto troppi alti e bassi e i granata vogliono sfruttare quest'ultima parte di stagione per capire chi è il vero Ljajic. Altrimenti, in estate, via alla cessione: difficile nel caso vederlo ancora in Italia, più probabile un tentativo all'estero, Cina compresa. Proprio dalla SuperLeague infatti sarebbero già arrivati interessamenti per il serbo.