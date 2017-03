© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il quotidiano La Stampa questa mattina propone il nome di Stephan El Shaarawy per il Torino del futuro. Molto dipenderà da Adem Ljajic, ma il Faraone piace e non poco ai granata e i buoni rapporti con la Roma potrebbero favorire l'operazione. Per El Shaarawy si parla di un prezzo di circa 10-12 milioni con stipendio da circa 2 a stagione.