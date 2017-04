Torino-Mihajlovic avanti insieme. Sognando il salto di qualità

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

“Con lui non ci sono mai retro pensieri, confermo che sarà con noi il prossimo anno. C'è un contratto ma c'è anche un buon rapporto”. Così il presidente del Torino Urbano Cairo ha fatto chiarezza in merito alla posizione del tecnico Sinisa Mihajlovic mettendo a tacere qualche voce che voleva le parti pronte a lasciarsi a fine stagione nonostante un buon campionato e la valorizzazione di diversi calciatori – su tutti Andrea Belotti – da parte del serbo. Voci nate dalla flessione avuta dalla squadra e che ha fatto scivolare verso il centro classifica una squadra che sembrava poter lottare per un posto in Europa League con le due milanesi, la Fiorentina e la sorprendente Atalanta di questa stagione. Cairo è però convinto del valore di Mihajlovic e con lui vuole dare il via a un progetto per riportare il Torino a ridosso delle prime, un progetto iniziato quest'anno, che finora ha dato i suoi frutti e che poggia su basi solide. Mihajlovic dovrà solo essere capace di limare alcuni suoi difetti, come il calo che storicamente le sue squadre vivono nel corso della stagione, per riuscire a riportare il Torino in Europa League e continuare il percorso di crescita appena avviato.