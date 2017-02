Torino, Mihajlovic: "Ci siamo fatti male da soli, il rigorista sarà Belotti"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

È deluso Sinisa Mihajlovic ai microfoni di Rai Due dopo il pareggio del suo Torino al Castellani contro l'Empoli. "Sono qui ancora una volta per parlare delle solite cose, una partita che poteva vincere ma ci siamo fatti male da soli. Abbiamo regalato il gol del pareggio e abbiamo sbagliato l'ennesimo rigore. Quando si sbaglia così tanto non si può vincere. Penso che un periodo di difficoltà è normale, l'importante è uscirne fuori. Il nostro è un momento di difficoltà nei risultati e non nel gioco. Gli ultimi due rigori che abbiamo sbagliato potevamo avere quattro punti in più. Pensiamo subito al Pescara. Da adesso in poi i rigori li tirerà Belotti, se lo sbaglia pazienza. Ljajic? Può fare ancora molto di più, oggi ha fatto un assist e si è procurato un rigore. Maxi Lopez? Sono quattro mesi che gli parlo, prima di essere aiutato da me si deve aiutare da soli. Per giocare con me deve rispettare certe regole, se riesce a mettersi a posto avrà il suo spazio".