Torino, Mihajlovic: "Mazzoleni ha arbitrato bene"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico della Lazio, Sinisa Mihajlovic, ha parlato ai microfoni di RaiSport. "Non voglio commentare l'arbitro, io l'ho visto da fuori che era calcio d'angolo. Mazzoleni ha arbitrato bene, al di là di questa disattenzione. Erano lì in tanti, potevano vederlo come me. Noi fuori casa facciamo un altro tipo di partita, in casa è un altro campionato. Oggi sicuramente era difficile, la Lazio è più forte ed è più in forma. Potevamo fare qualcosina in più in avanti. Sull'1-1 abbiamo avuto due belle ripartenze, poi c'è stata la prodezza di Keita. Alla fine prendiamo sempre gol, se non ne facciamo 2 o 3 non riusciamo a vincere".