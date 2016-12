Torino, Mihajlovic: "Polemica sui raccattapalle? Chiedete a Juric"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Torino, ha parlato ai microfoni di Premium Sport, dopo la vittoria per 1-0 sul Genoa: "Per noi oggi era fondamentale vincere. Per la classifica, restare attaccati al carro dell'Europa, e regalare un felice Natale ai nostri tifosi. Dopo la notte c'è la mattina, ed è arrivata con il gol del Gallo, anche se nel primo tempo avevamo paura. Dopo il gol abbiamo giocato meglio, sfiorando anche il 2-0. Ljajic l'ho visto bene, è stato in partita e si è sacrificato, prendendosi anche le responsabilità. Sicuramente può fare ancora meglio, ma sono contento. Juric si è lamentato dei raccattapalle? Sono bambini. Anche io potrei farlo, ma sono bambini nient'altro. Chiedete a Juric, non a me. Oggi è una vittoria del gruppo. Abbiamo fatto il record di punti da quando ce ne sono tre. Non è un dato da sottovalutare. Potevamo far meglio alcune partite ma oggi abbiamo sofferto e giocato da squadra. Il Genoa era un pessimo avversario, hanno fisicità e non ti fanno giocare. Sono contento della prova: nel secondo tempo abbiamo fatto meglio e non era facile dopo tre sconfitte di fila".