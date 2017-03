Torino, Mihajlovic: "Sconfitta meritata, in trasferta ci manca la personalità"

Risultato finale: Lazio-Torino 3-1

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sinisa Mihajlovic, tecnico del Torino, ha analizzato così la sconfitta rimediata in casa della Lazio ai microfoni di Sky Sport: "Quello che mi è piaciuto meno stasera? La personalità, il carattere della mia squadra. Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile, ma avevamo le armi per poter fare risultato. Per un'ora abbiamo fatto benissimo in fase difensiva, ma potevamo fare qualcosa in più in avanti. Dopo il pareggio non abbiamo sfruttato due buone ripartenze ed abbiamo subito la prodezza di Keita. Abbiamo perso meritatamente, la Lazio in questo momento è più forte di noi. Non è un caso che in tutto il campionato abbiamo vinto solo due partite fuori casa (contro Crotone e Palermo, ndr). Ci manca personalità e coraggio, caratteristiche che abbiamo quando giochiamo in casa".

Come ha impostato la partita?

"Abbiamo scelto di aspettarli di più. Avessimo giocato in casa, avremmo potuto attaccarli più alti. Ho scelto questo modo di giocare per avere più profondità nelle ripartenze. E' stata una gara di sacrificio per i miei due esterni d'attacco, che dovevano aiutare i terzini".

Il 4-3-1-2 è una possibilità?

"Ormai mancano poche partite, abbiamo sempre giocato col 4-3-3. Abbiamo cambiato più volte a gare in corso. E' una soluzione, ma questa sera proprio non potevamo permettercelo: la Lazio sfrutta le fasce e va molte volte al cross".

Come sta Maxi Lopez?

"E' dimagrito, ha fatto due gol quando è entrato. Peccato non averlo avuto da inizio stagione per una serie di motivi. Ora sta meglio e si vede anche in campo".