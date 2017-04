Torino, Mihajlovic su Milinkovic-Savic: "Portiere che riempie la porta"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sinisa Mihajlovic, tecnico del Torino, parla così del nuovo portiere granata Milinkovic-Savic: "E' un portiere che riempie la porta, è 2,02 metri e oltre cento chili. Sicuramente si applica e ha grandi margini di crescita. Ringrazio la società per il fatto che lui e Lyanco siano già arrivati, così possono ambientarsi in vista del prossimo campionato. Ha grande personalità, vedremo in questi due mesi quanto migliorerà e poi decideremo".