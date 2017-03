Torino, nel mirino per l'estate anche l'esterno Ciciretti del Benevento

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In estate, qualcosa se non molto andrà a cambiare in riferimento agli esterni d’attacco del Torino. Ecco perché - scrive Tuttosport - la dirigenza granata ha più volte preso in esame Amato Ciciretti, gioiello del Benevento che fa la differenza in Serie B, ma senza esperienza in A. Trattasi quindi di scommessa, ma che può valere la pena di essere fatta. Anche solo in considerazione del fatto che il ragazzo cresciuto nel settore giovanile della Roma, in scadenza di contratto con i campani nel 2018, in estate non avrà una valutazione particolarmente alta (circa 2 milioni di euro).