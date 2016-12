Torino, obiettivo Silvestre per la difesa. La Samp vuole però trattenerlo

© foto di Federico De Luca

Torino sempre alla caccia di un difensore in vista del mercato di gennaio. Il nome in cima alla lista del direttore sportivo granata Petrachi è quello di Matias Silvestre della Sampdoria. i blucerchiati però stanno cercando di blindare l'argentino, proponendogli il rinnovo del contratto e per questo la trattativa è tutt'altro che facile, sempre che l'ex Palermo e Catania non decida di cambiare aria nel corso delle prossime settimane.