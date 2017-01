Torino, offerta dal Messico per Josef Martinez ma è troppo bassa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Torino avrebbe ricevuto un'offerta da 3,5 milioni di euro dal Messico per l'attaccante Josef Martinez. Il venezuelano è in partenza perché non sta trovando spazio, ma Cairo non ritiene questa offerta all'altezza del suo valore. Il giocatore è finito recentemente anche nel mirino del Bruges.