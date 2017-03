Torino, oggi atteso Lyanco per le visite mediche e la firma

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Arriva attraverso La Stampa il punto sulle strategie del Torino in merito al mercato, col quotidiano che nelle pagine sportive titola: “Oggi Lyanco, in estate Bonifazi. Il Toro ha già la difesa del futuro”. L’ultimo acquisto Lyanco, atteso oggi a Torino per visite mediche e firma, è la stellina del nuovo corso granata. Il difensore brasiliano, classe '97, arriva dal San Paolo. Kevin Bonifazi (20), adesso in prestito alla SPAL, di recente ha firmato il rinnovo con i granata fino al 2022.