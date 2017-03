Torino, per la porta si valuta il laziale Marchetti

Il Torino cerca un portiere per la prossima stagione, con Lukasz Skorupski (21) che resta nel mirino in attesa di capire il futuro di Joe Hart (29). Se l'inglese dovesse rientrare in patria, la dirigenza del Toro - secondo Tuttosport - potrebbe affidarsi a Federico Marchetti (34), cresciuto proprio nelle giovanili granata. Il contratto del portiere con la Lazio scadrà il 30 giugno 2018.