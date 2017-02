Torino-Pescara - Ultimi treni, lontani più di dieci punti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gara valida per la 24esima giornata di Serie A. Fischio d'inizio domenica alle ore 15.00.

Cairo in settimana ha spiegato come il progetto Mihajlovic sia biennale, ma la realtà è che già da questa annata avrebbe voluto risposte importanti da giocatori, come Ljajic, che sono andati a corrente alternata. Baselli non ha fatto il salto di qualità, la difesa dopo gli addii di Glik e Maksimovic non ha dato le necessarie sicurezze. Undici punti dalla Lazio, quinta in classifica, e dieci dall'Atalanta, possibilmente il primo posto per l'Europa ma con scontro diretto a sfavore. Dall'altra parte il Pescara è a 13 punti dalla prima posizione di salvezza, troppi per pensare a una clamorosa rimonta.

MOMENTO DI FORMA - Cinque partite senza vittorie per il Torino, l'ultima era con il Genoa alla penultima di andata, cinque sconfitte consecutive per il Delfino, cinque gol fatti e diciassette subiti. A differenza dei biancocelesti i granata hanno perso solamente una volta, con il Bologna, ma è altresì chiaro che l'attacco non stia funzionando come all'inizio della stagione.

Le ultime cinque gare del Torino.

Sassuolo-Torino 0-0

Torino-Milan 2-2

Bologna-Torino 2-0

Torino-Atalanta 1-1

Empoli-Torino 1-1

Le ultime cinque gare del Pescara.

Pescara-Fiorentina 1-2

Napoli-Pescara 3-1

Pescara-Sassuolo 1-3

Inter-Pescara 3-0

Pescara-Lazio 2-6

BELOTTI DA REAL - 100 milioni per me, posson bastare. Questo il motivetto che il presidente del Torino potrebbe cantare giorno dopo giorno, gol dopo gol. Andrea Belotti oramai è l'uomo mercato per la prossima estate, ma l'idea è quella di non cedere se non a prezzo della clausola rescissoria. Tutte le big seguono il granata e questo potrebbe anche essere un segnale non propriamente bellissimo. E poi, dicendo la verità, è quasi impossibile pensare a una riconferma.