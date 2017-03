Torino, Petrachi a Barcellona per chiedere il prestito di Tello

© foto di Federico De Luca

Secondo quanto riporta Tuttosport, il viaggio del ds del Torino Gianluca Petrachi a Barcellona non sarebbe avvenuto per discutere del futuro di Belotti, quanto per valutare la posizione di Tello. O meglio, per fa sapere al club blaugrana che se la Fiorentina non eserciterà il diritto di riscatto a 6 milioni è pronto a cominciare un discorso costruttivo per portare in granata l'esterno che piace a Mihajlovic, molto gradito a Sousa che lo ha voluto a Firenze ma un po' meno a Corvino che farà un mercato diverso da quello impostato dal portoghese. Il giocatore, nonostante non abbia ancora continuità, ha molte richieste, e dato il contratto (con il Barça) fino al 2018, è arrivato il momento di prendere delle decisioni definitive.