© foto di Federico De Luca

Secondo quanto riporta TorinoGranata.it, non cessa l'interesse del Torino per Lukasz Skorupski: il ventiseienne sta giocando una stagione da protagonista con l'Empoli e, visti i dubbi dei granata sul milionario riscatto di Joe Hart dal Manchester City, sul quale ci sono con forza Everton e West Ham, il mirino torna sul polacco della Roma. Skorupski piace, potrebbe arrivare così in prestito secco col club che cerca comunque un nome d'esperienza per far crescere alle sue spalle il giovane Vanja Milinkovic-Savic.