Torino, tornano di moda i nomi di Simunovic e Vida

Torino alla ricerca di rinforzi in difesa. Secondo quanto riportato da La Stampa torna di moda il nome di Simunovic, che è stato a un passo dal firmare per i granata in estate salvo veder l'affare sfumato per le scarse garanzie fisiche date. Altra pista sempre in piedi è quella di Vida della Dinamo Kiev, da tempo seguito dalle squadre italiane.