Torino, un centrale mancino alla corte di Sinisa: ecco Carlao

"Quando mi hanno parlato dell'interessamento da parte del Torino ho subito detto sì. E' una squadra gloriosa". Con queste parole, rilasciate a Tuttomercatoweb.com, si è presentato in Italia il nuovo difensore granata Carlao, giocatore proveniente dall'APOEL Nicosia e che andrà a colmare il vuoto lasciato da Cesare Bovo, approdato negli ultimi giorni al Pescara. L'acquisto di Petrachi non è di quelli da annoverare tra le giovani scommesse, visto e considerato che il centrale ha 30 anni e quindi non è certo di primo pelo, piuttosto servirà a Mihajlovic per avere un difensore di grande esperienza per completare un reparto che talvolta ha avuto qualche problema. Prima di approdare nel campionato cipriota, il giocatore classe '86 ha assaggiato il calcio francese con il Sochaux e prima ancora il Corinthians, club brasiliano dove è cresciuto prima di diventare professionista. Capace di ricoprire anche il ruolo di esterno a sinistra, il suo piede mancino farà molto comodo alla causa granata.