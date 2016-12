Torino, un Grifo per l'attacco. Il Friburgo vuole 4/5 milioni

E' un Toro che potrebbe cambiare obiettivo per l'attacco. Juan Manuel Iturbe rimane in pole, ma secondo quanto riportato da Tuttosport il club granata avrebbe iniziato a prendere in esame anche il nome di Vincenzo Grifo, talento dell'Under21 italiana del Friburgo. Il jolly offensivo ha una valutazione fra i 4 e i 5 milioni.