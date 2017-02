Torino, Valdifiori: “Momento difficile. Europa? Lavoriamo per riuscirci”

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mirko Valdifiori, centrocampista del Torino, ha parlato a Sky Sport affrontando diversi argomenti legati alla formazione granata. “Cairo? E' stato lanciato il nostro canale tv, la figura del presidente è sempre importante. Vogliamo tornare alla vittoria, vedere Cairo e Petrachi qui con noi fa capire che siamo tutti uniti. Dobbiamo abbandonare questo momento”, ha detto l'ex Napoli che ha poi proseguito: “Caliamo alla distanza? Ne abbiamo parlato, lo facciamo da due o tre settimane e vogliamo capire perché ci sono difficoltà a gestire la gara. Partiamo forte, poi non riusciamo a gestire la situazione. Stiamo lavorando per essere più compatti, è normale che ci siano problemi ma lavoriamo con Mihajlovic e il suo staff per risolverli”.

Obiettivo Europa ancora possibile? “I numeri dicono che la situazione s'è complicata in queste ultime settimane. L'inizio di stagione è stato ottimo, adesso siamo rammaricati per aver perso punti. Il campionato è spaccato in due, avanti corrono tanto e noi di recente abbiamo perso qualche punto. Ma ci sono ancora tante gare alla fine, bisogna fare il nostro campionato. Se riusciremo a conquistare l'Europa, bene. I tifosi e la piazza lo meritano. Siamo i primi a essere dispiaciuti di non vincere, andiamo avanti e proveremo a vincere ogni gara”.