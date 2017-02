Torino, Wenger scarta Hart: "All'Arsenal ho già 3 portieri di livello mondiale"

Il tecnico dell'Arsenal Arsene Wenger ha negato l'interesse per Joe Hart, portiere in prestito al Torino dal Manchester City: "Ho tre portieri di livello mondiale e sono felice di loro" in riferimento a Petr Cech, David Ospina ed Emiliano Martinez. Senza considerare Wojciech Szczesny, di proprietà Arsenal e in prestito alla Roma.

Circa il riscatto di Wilshere da parte del Bournemouth: "Al momento non ci sono novità".