Torino, Zappacosta: "Giusto aiutare Belotti a vincere la classifica cannonieri"

Intervenuto al fianco di Sinisa Mihajlovic in conferenza stampa, il difensore Davide Zappacosta parla così della propria stagione e del centravanti Belotti: "La Nazionale dà qualche cosa in più a livello di motivazione e di voglia che però non mancano mai. Già domani dovremo stare attenti e dare il massimo perché quando mancano determinazione e cattiveria facciamo fatica. L'obiettivo è finire il campionato dignitosamente. Far vincere la classifica cannonieri a Belotti? E' giusto aiutarlo, ma prima di tutto viene la squadra: se la squadra fa bene anche lui segnerà di più".