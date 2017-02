Torino, Zappacosta: "Pronto a rientrare. A Empoli dovevamo vincere 4-1"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Davide Zappacosta, esterno granata, ha parlato a Torino Channel: "Il mio recupero procede bene, il peggio è passato. Sto lavorando con intensità, domani (oggi, ndr) ultimo controllo e se tutto va bene torno con la squadra. È difficile guardare gli altri giocare, vorresti dare una mano e non puoi. Ho visto la gara, con Rossettini e Molinaro a casa di Cristian con le nostre famiglie, la cosa importante è che tra poco torneremo. Ho visto una buona gara, poteva finire 4-1 per noi se avessimo concretizzato quanto creato. Abbiamo sbagliato qualche ripartenza di troppo, con la palla che si doveva passare di più. È stato davvero un peccato, si doveva vincere. Abbiamo già dimostrato che se giochiamo con la solita mentalità vincente, possiamo giocarcela con tutti, ma sappiamo anche che se non lo facciamo rischiamo di soffrire".